Balenciaga выразили поддержку Украине: нет войне!
Звезды шоу-бизнеса и модной индустрии продолжают демонстрировать свою поддержку пострадавшим от российской агрессии. В этот раз свое мнение по поводу военных действий выразил бренд Balenciaga.
На официальной странице марки в сети Instagram появилась публикация в виде украинского флага. Стоит отметить, что ради данного поста они нарушили давнюю традицию "пустого" аккаунта.
В заявлении его создатели отметили, что они за мир, а также призвали к помощи беженцам из Украины.
"Мы за мир и пожертвовали WFP на поддержку первой гуманитарной помощи украинским беженцам. В ближайшие дни мы откроем наши платформы, чтобы сообщать и передавать информацию о ситуации в Украине. Перейдите по ссылке в био, чтобы сделать пожертвование прямо сейчас", – написано в официальном аккаунте бренда.
В сториз появились репосты реальных военных фото. На снимке ребенок-беженец из Украины, который вынужден покинуть страну после вторжения России, сложил руки в виде сердца в ожидании транспорта на станции Нюгати в Будапеште, Венгрия. Фото сделано 28-го февраля 2022-го года. Чем подтвердили готовность демонстрировать факты без приукрашиваний и обобщения.
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На днях также Федерация высокой моды выразила поддержку Украине.
Ранее украинский Vogue призвал мировые дома моды остановить экспорт в Россию.