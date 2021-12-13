Банты, воланы и розовый: Андре Тан и Соня Плакидюк показали, как нарядиться на Новый год (фото)

"Соня - одна из самых стильных звезд украинского шоу-бизнеса. Уверен, многие смотрели проект "Топ-модель по-украински" только ради ее эффектных нарядов.

В нашей коллекции мы постарались отразить все основные коды персонального стиля Сони: мини-платья и топы с волнами, банты и рюши, сексуальные разрезы, розовый цвет и эстетика pin-up. В итоге получилась очень гламурная капсула в самом лучшем смысле этого слова", - говорит Андре.

В коллекцию Andre Tan X Moi Sofism вошли строгие черные платья с белыми воротничками, сексуальные комбинезоны, романтичные сарафаны, блузы в викторианском стиле и водолазки с россыпью сияющих кристаллов.

Образы дополняют элегантные аксессуары: полупрозрачные перчатки, бархатные обручи, накрахмаленные банты и шелковый камербанд.

"Когда Андре предложил мне сделать совместную капсулу, я визжала от восторга! Сама обожаю наряжаться по поводу и без и мне хотелось, чтобы каждая девушка в нашей стране почувствовала себя звездой!

Сексуальность, самоирония и силуэты "вне времени" - каждая вещь в коллекции дарит ощущение праздника. Это образы - для визита в оперу и новогоднего корпоратива, для свидания и выпускного. Для любого случая, когда хочется выглядеть неотразимо!", - говорит Соня.

Ярко и празднично! (фото: пресс-служба Андре Тана)

Напомним, что ранее коллекции для бренда Andre Tan создавали главный редактор журнала ELLE Соня Забуга, телеведущая Катя Осадчая и поп-дива Ольга Полякова.