Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)

"Соня - одна з найстильніших зірок українського шоу-бізнесу. Упевнений, багато хто дивився проект "Топ-модель по-українськи" тільки заради її ефектних нарядів.

У нашій колекції ми постаралися відобразити всі основні коди персонального стилю Соні: міні-сукні та топи з хвилями, банти і рюші, сексуальні розрізи, рожевий колір і естетику pin-up. У підсумку вийшла дуже гламурна капсула в найкращому сенсі цього слова", - говорить Андре.

У колекцію Andre Tan X Moi Sofism увійшли строгі чорні сукні з білими комірцями, сексуальні комбінезони, романтичні сарафани, блузи у вікторіанському стилі і водолазки з розсипом сяючих кристалів.

Образи доповнюють елегантні аксесуари: напівпрозорі рукавички, оксамитові обручі, накрохмалені банти і шовковий камербанд.

"Коли Андре запропонував мені зробити спільну капсулу, я верещала від захвату! Сама обожнюю вбиратися з приводу і без - і мені хотілося, щоб кожна дівчина в нашій країні відчула себе зіркою!

Сексуальність, самоіронія і силуети "поза часом" - кожна річ в колекції дарує відчуття свята. Це образи - для візиту в оперу і на новорічний корпоратив, для побачення і випускного. Для будь-якого випадку, коли хочеться виглядати чарівно!",- каже Соня.

Яскраво і святково! (фото: прес-служба Андре Тана)

Нагадаємо, що раніше колекції для бренду Andre Tan створювали головний редактор журналу ELLE Соня Забуга, телеведуча Катя Осадча і поп-діва Ольга Полякова.