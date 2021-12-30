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Белла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всем

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Четверг 30 декабря 2021 19:33
Белла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всем Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Этой зимой самые модные модели шапок – это бини, балаклавы, косынки и капоры. Но если вы относитесь к числу людей, которые всегда в поисках оригинальных идей, вам точно стоит вдохновиться Беллой Хадид.

Новый аутфит супермодели составили кислотного оттенка худи, черный стеганый жилет и черные кроссовки. Из аксессуаров младшая из сестер Хадид подобрала объемную сумку, очки с прозрачными стеклами и несколько колец. Но настоящей изюминкой образа ультрамариновые меховые наушники.

В таком виде Белла Хадид появилась на улицах, кружась и демонстрируя отличное настроение. Модель сделала целую галерею фото, чтобы ее аутфита можно было рассмотреть в деталях. Предлагаем вдохновиться на покупку яркого аксессуара, если вы также устали от зимней серости.

Белла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всемБелла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всемБелла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всемБелла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всемБелла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всемБелла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всемБелла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всемБелла Хадид в модных наушниках (фото: instagram.com/bellahadid)

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