Белла Хадід показала наймоднішу альтернативу зимовій шапці: підійде всім

Цієї зими наймодніші моделі шапок – це біні, балаклави, косинки і капори. Але якщо ви належите до числа людей, які завжди в пошуках оригінальних ідей, вам точно варто надихнутися Белою Хадід.

Новий аутфіт супермоделі склали кислотного відтінку худі, чорний стьобаний жилет і чорні кросівки. З аксесуарів молодша з сестер Хадід підібрала об'ємну сумку, окуляри з прозорими стеклами і кілька кілець. Але справжньою родзинкою образу ультрамаринові хутряні навушники.