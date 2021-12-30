Белла Хадід показала наймоднішу альтернативу зимовій шапці: підійде всім
Цієї зими наймодніші моделі шапок – це біні, балаклави, косинки і капори. Але якщо ви належите до числа людей, які завжди в пошуках оригінальних ідей, вам точно варто надихнутися Белою Хадід.
Новий аутфіт супермоделі склали кислотного відтінку худі, чорний стьобаний жилет і чорні кросівки. З аксесуарів молодша з сестер Хадід підібрала об'ємну сумку, окуляри з прозорими стеклами і кілька кілець. Але справжньою родзинкою образу ультрамаринові хутряні навушники.
У такому вигляді Белла Хадід з'явилася на вулицях, кружляючи і демонструючи відмінний настрій. Модель зробила цілу галерею фото, щоб її аутфіт можна було розглянути в деталях. Пропонуємо надихнутися на покупку яскравого аксесуара, якщо ви також втомилися від зимової сірості.
Белла Хадід в модних навушниках (фото: instagram.com/bellahadid)
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