Белла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всем

Автор: RBC.UA

Этой зимой самые модные модели шапок – это бини, балаклавы, косынки и капоры. Но если вы относитесь к числу людей, которые всегда в поисках оригинальных идей, вам точно стоит вдохновиться Беллой Хадид.

Новый аутфит супермодели составили кислотного оттенка худи, черный стеганый жилет и черные кроссовки. Из аксессуаров младшая из сестер Хадид подобрала объемную сумку, очки с прозрачными стеклами и несколько колец. Но настоящей изюминкой образа ультрамариновые меховые наушники.