Белла Хадид показала самую модную альтернативу зимней шапке: подойдет всем

Этой зимой самые модные модели шапок – это бини, балаклавы, косынки и капоры. Но если вы относитесь к числу людей, которые всегда в поисках оригинальных идей, вам точно стоит вдохновиться Беллой Хадид.
Новый аутфит супермодели составили кислотного оттенка худи, черный стеганый жилет и черные кроссовки. Из аксессуаров младшая из сестер Хадид подобрала объемную сумку, очки с прозрачными стеклами и несколько колец. Но настоящей изюминкой образа ультрамариновые меховые наушники.
В таком виде Белла Хадид появилась на улицах, кружась и демонстрируя отличное настроение. Модель сделала целую галерею фото, чтобы ее аутфита можно было рассмотреть в деталях. Предлагаем вдохновиться на покупку яркого аксессуара, если вы также устали от зимней серости.
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