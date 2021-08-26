ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Белла Хадид позирует в мини-платье с самым модным принтом осени: срочно купить!

Новина українською →
Нью-Йорк, Четверг 26 августа 2021 17:26
Белла Хадид позирует в мини-платье с самым модным принтом осени: срочно купить! Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадид показала, что мини-платье никогда не выйдет из моды. Будущей осенью оно точно будет на пике популярности. Девушка подобрала модель необычного кроя и с самым модным принтом осени.

Фото она опубликовала в своем блоге сети Instagram.

Белла Хадид надела платье, скроенное необычным образом. С обтягивающей юбкой и свободным верхом, оно подчеркнуло стройность модели, но выглядело достаточно сдержанно. Особого внимания заслуживает цвет: клетка будущей осенью будет в тренде. Белла выбрала красный оттенок, который удачно гармонирует с ее смуглой кожей. Дополнили ее образ высокие черные сапоги со шнуровкой и пряжками.

Белла Хадид позирует в мини-платье с самым модным принтом осени: срочно купить!Белла Хадид позирует в мини-платье с самым модным принтом осени: срочно купить!Белла Хадид позирует в мини-платье с самым модным принтом осени: срочно купить!Белла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Из аксессуаров она из самых востребованных в мире моделей выбрала жемчужные бусы, пояс такого же типа, а еще браслет, часы и небольшие серьги. Волосы Белла собрала в хвост, а в макияже подчеркнула кирпичными тенями глаза, а губы - бронзовой помадой.

Девушка позирует на фоне дикого пейзажа и деревянной постройки. Но даже в таком "негламурном" месте выглядит стильно и соблазнительно.

Ранее мы писали про выход Рианны в Chanel и Gucci за продуктами.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Появился прогноз погоды на сентябрь 2021: начало осени будет жарким
Появился прогноз погоды на сентябрь 2021: начало осени будет жарким