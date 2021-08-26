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Белла Хадід позує в міні-сукні з наймоднішим принтом осені: терміново купити!

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Нью-Йорк, Четвер 26 серпня 2021 17:26
Белла Хадід позує в міні-сукні з наймоднішим принтом осені: терміново купити! Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: RBC.UA

Белла Хадід показала, що міні-сукня ніколи не вийде з моди. Майбутньої осені вона точно буде на піку популярності. Дівчина підібрала модель незвичайного крою і з наймоднішим принтом осені.

Фото вона опублікувала у своєму блозі мережі Instagram.

Белла Хадід одягла сукню, скроєну незвичайним чином. З обтягуючою спідницею і вільним верхом, вона підкреслила стрункість моделі, але виглядало досить стримано. Особливої уваги заслуговує колір: клітина майбутньої осені буде в тренді. Белла вибрала червоний відтінок, який вдало гармонує з її смаглявою шкірою. Доповнили її образ високі чорні чоботи зі шнурівкою і пряжками.

Белла Хадід позує в міні-сукні з наймоднішим принтом осені: терміново купити!Белла Хадід позує в міні-сукні з наймоднішим принтом осені: терміново купити!Белла Хадід позує в міні-сукні з наймоднішим принтом осені: терміново купити!Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

З аксесуарів вона з найбільш затребуваних у світі моделей вибрала перлинне намисто, пояс такого ж типу, а ще браслет, годинник і невеликі сережки. Волосся Белла зібрала в хвіст, а в макіяжі підкреслила цегляними тінями очі, а губи - бронзовою помадою.

Дівчина позує на тлі дикого пейзажу і дерев'яної споруди. Але навіть в такому "негламурному" місці виглядає стильно і спокусливо.

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