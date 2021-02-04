Шапка бини, панама и кепка: топ-3 самых модных головных убора от звезд

Шапка бини

Самый универсальный вариант, который подходит практически всем и одинаково хорошо смотрится с вещами в любом стиле. Главная характерная особенность шапки beanie - облегающий силуэт. Этой зимой актуальны вязаные изделия с помпонами, небольшими отворотами и достаточно длинные сзади. Лучшие примеры демонстрируют Кейт Миддлтон, Хейли Бибер, Ирина Шейк и другие знаменитости.

Шапка бини - самый универсальный вариант (фото: Instagram)

Кепка

Этот привычный летний головной убор плавно перекочевал в зимние гардеробы. Модели и светские львицы с приходом тренда на спортивные вещи включили его в список мастхэв-покупок зимы. Носить бейсболки они любят как с комфортными трикотажными костюмами, так и классическими пальто. Такими головными уборами давно "козыряют" модели Роузи Хантингтон-Уайтли, Эльза Хоск и бизнесвумен Рианна.

Кепка подойдет как для спортивного, так и для классического образа (фото: Instagram)

Панама

Пожалуй, самый востребованный головной убор зимы, который явно будет актуален еще не один сезон. Особенно полюбились всем модницам планеты меховые панамы, которые сочетаются хорошо с любым видом верхней одежды. Джей Ло, Николь Потуральски, Ирина Шейк, Белла Хадид… Список можно продолжать до бесконечности. К слову, Ruslan Baginskiy, который стал одним из законодателей тренда, предложил еще пару модных, но не столь часто встречающихся, вариантов: меховая бейсболка и кепи.

Меховые панамы покорили всех (фото: Instagram)

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