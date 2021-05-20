Бермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилиста

Совсем скоро начнется настоящая летняя жара - и захочется все с себя снять. И особенно актуальным станет вопрос, какие шорты надеть.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Анна Мишаевна.

С высокой и средней посадкой.

Суперкороткие оставляем для пляжа, а вот для города идеальная длина - до середины бедра, где заканчивается длина пальцев руки. Но тут поправочка. Лучше, если длина заканчивается в самой узкой части бедра. Так ножки будут казаться стройнее и худее.

Можно присмотреться к бермудам.

Носить их с пиджаком, блейзером, жакетом, если вдруг наступит похолодание.

С чем сочетать?

Носим с футбоками, топами, с легкими блузами. Все опять же зависит от цели образа.



С шортами можно создавать разные образы, элегантные, спортивные, смотря какую добавить обувь.

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Джинсовые шорты, будто обрезанные со старых джинсов, тоже будут в тренде.

Высокая посадка удлиняет ноги.

Какие шорты выбрать на лето (фото: instagram.com/anna_mishaevna)