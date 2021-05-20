ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилиста

Новина українською →
Четверг 20 мая 2021 17:47
Бермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилиста Какие шорты купить на лето? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Совсем скоро начнется настоящая летняя жара - и захочется все с себя снять. И особенно актуальным станет вопрос, какие шорты надеть.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Анна Мишаевна.

Итак, какие шорты носить в городе летом 2021?

  • С высокой и средней посадкой.

Суперкороткие оставляем для пляжа, а вот для города идеальная длина - до середины бедра, где заканчивается длина пальцев руки. Но тут поправочка. Лучше, если длина заканчивается в самой узкой части бедра. Так ножки будут казаться стройнее и худее.

Бермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилиста

  • Можно присмотреться к бермудам.

Носить их с пиджаком, блейзером, жакетом, если вдруг наступит похолодание.

Бермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилиста

  • С чем сочетать?

Носим с футбоками, топами, с легкими блузами. Все опять же зависит от цели образа.

С шортами можно создавать разные образы, элегантные, спортивные, смотря какую добавить обувь.

Бермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилиста

От биркенштоков до мюлей: шпаргалка по актуальной летней обуви 2021

Бермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилистаБермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилиста

  • Джинсовые шорты, будто обрезанные со старых джинсов, тоже будут в тренде.

Бермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилиста

  • Высокая посадка удлиняет ноги.

Бермуды и с высокой посадкой: топ моделей шортов на лето 2021 от стилиста

Какие шорты выбрать на лето (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Напомним, стилист показала, какие платья лучше выбрать на выпускной 2021.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода одежда стиль тренд стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину ворвется антициклон Vesna и принесет кардинальную смену погоды
В Украину ворвется антициклон Vesna и принесет кардинальную смену погоды