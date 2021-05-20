Бермуди і з високою посадкою: топ моделей шортів на літо 2021 від стиліста

Зовсім скоро почнеться справжня літня спека - і захочеться все з себе зняти. І особливо актуальним стане питання, які шорти надіти.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Анна Мішаївна.

З високою і середньою посадкою.

Суперкороткі залишаємо для пляжу, а ось для міста ідеальна довжина - до середини стегна, де закінчується довжина пальців руки. Але тут поправочка. Краще, якщо довжина закінчується в найвужчій частині стегна. Так ніжки будуть здаватися стрункішими і худішими.

Можна придивитися до бермудів.

Носити їх з піджаком, блейзером, жакетом, якщо раптом похолодає.

З чим поєднувати?

Носимо з футбоками, топами, з легкими блузами. Все знову ж таки залежить від мети образу.



З шортами можна створювати різні образи, елегантні, спортивні, дивлячись, яке взуття додати.

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Джинсові шорти, ніби обрізані зі старих джинсів, теж будуть в тренді.

Висока посадка подовжує ноги.

Які шорти вибрати на літо (фото: instagram.com/anna_mishaevna)