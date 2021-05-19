От биркенштоков до мюлей: шпаргалка по актуальной летней обуви 2021
Разобраться во всех названиях актуальной летней обуви будет сложно, так как в этом сезоне ее ну очень много! Что и говорить о том, чтобы выбрать, какая вам идет! Но способ есть: брать с собой в магазин шпаргалку.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.
Какую обувь модно носить летом 2021
"Я приготовила шпаргалку, в которой собрала все самые актуальные модели.
- В чем лучше всего гулять по пляжу?
- Какие модели точно не натрут, пока вы прогуливаетесь по городу?
- Что выбрать для свидания на набережной в лучах заходящего солнца?
- В какой обуви можно будет танцевать до утра на первом свидании?
Запоминайте! А вдруг незнакомец в парке похвалит ваши новые биркенштоки, а вы растеряетесь и упустите шанс на долгую и счастливую семейную жизнь?!», - написала стилист.
Рукава-буфы и модель на одно плечо: стилист показала, какую блузу выбрать на лето 2021
- Мюли и топсайдеры, вторые спасут в дождливую погоду.
- Мэри Джейн и слингбэки, выбирайте трендовые модели.
- Балетки и бабуши - в такой обуви очень быстро можно добраться на противоположный район города и выглядеть при этом стильно.
- Клоги и эспадрильи. Отличный вариант для прогулок по парку.
- Туфли-стилеты и туфли dorsay - изысканные, стильные, в таких хоть на свидание, хоть на деловую встречу.
- Слипоны и лоферы всегда пригодятся! На прохладные вечера или плохую погоду.
- Разновидности сандалий: и на пляж, и за город, и по городу!
Какую обувь будет модно носить этим летом? (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Напомним, стилист рассказала, что летом в тренде будут шлепанцы с носками.