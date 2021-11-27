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Беспроигрышный вариант: 7 лаконичных образов total black на выход от Моники Беллуччи

Автор: Ольга Турчаникова

Впереди сезон праздников, а значит - и роскошных вечерних нарядов. В последнее время все звезды увлеклись составлением нарядов для предстоящих торжеств. В этот раз вариацию роскошной элегантности показала Моника Беллуччи.

В своей сети Instagram итальянская актриса выложила снимок, на котором продемонстрировала очередной образ для светского выхода. Фото, которое воплощает настроение праздничного сезона, стало наглядным примером, как стать королевой вечеринки.

Моника выбрала в этот раз черное платье с открытым верхом - оголенные плечи сделали образ торжественным и величественным. А к тому же такой крой помог в выгодном свете показать изысканное драгоценное колье. Макияж звезда сделала в коричневых оттенках, что идеально для ее цветотипа. А роскошные волосы Монике уложили легкими волнами на прямой пробор.

К слову, черный цвет любимый у итальянской кинодивы. Она выбирает его для премьер, показов и других светских событий. Предлагаем другие яркие образы, которые помогут вам быть в центре внимания где угодно.

Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

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