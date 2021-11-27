Безпрограшний варіант: 7 лаконічних образів total black на вихід від Моніки Беллуччі

Попереду сезон свят, а значить - і розкішних вечірніх образів. Останнім часом всі зірки захопилися складанням нарядів для майбутніх урочистостей. Цього разу варіацію розкішної елегантності показала Моніка Беллуччі.
У своїй мережі Instagram італійська актриса виклала знімок, на якому продемонструвала черговий вечірній образ. Фото, яке втілює настрій святкового сезону, стало наочним прикладом, як стати королевою заходу.
Моніка вибрала цього разу чорну сукню з відкритим верхом - оголені плечі зробили образ урочистим і величним. А до того ж такий крій допоміг у вигідному світлі показати вишукане дорогоцінне кольє. Макіяж зірка зробила в коричневих відтінках, що ідеально для її кольоротипу. А розкішне волосся Моніці уклали легкими хвилями на прямий проділ.
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