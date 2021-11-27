Безпрограшний варіант: 7 лаконічних образів total black на вихід від Моніки Беллуччі

Попереду сезон свят, а значить - і розкішних вечірніх образів. Останнім часом всі зірки захопилися складанням нарядів для майбутніх урочистостей. Цього разу варіацію розкішної елегантності показала Моніка Беллуччі.

Моніка вибрала цього разу чорну сукню з відкритим верхом - оголені плечі зробили образ урочистим і величним. А до того ж такий крій допоміг у вигідному світлі показати вишукане дорогоцінне кольє. Макіяж зірка зробила в коричневих відтінках, що ідеально для її кольоротипу. А розкішне волосся Моніці уклали легкими хвилями на прямий проділ.

До слова, чорний колір улюблений у італійської кінодіви. Вона вибирає його для прем'єр, показів та інших світських подій. Пропонуємо інші яскраві образи, які допоможуть вам бути в центрі уваги будь-де.

Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)