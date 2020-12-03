Безупречна: 46-летняя Виктория Бекхэм блистает в роскошном праздничном образе

Виктория Бекхэм порадовала фанатов новым образом, созданным на основе вещей из ее коллекции. Икона стиля сделала акцент на праздничный наряд, но не вечерний, а повседневный. 46-летняя звезда надела блестящий облегающий гольф, который отлично подчеркнул ее стройное тело. Аутфит дополнили макияж с коричневыми тенями и нейтрально-бежевыми губами. А также вечно модная прическа - уложенные легкой волной и зафиксированные лаком волосы зрительно делают лук более молодым и свежим.



Виктория в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Наш магазин на Дувр-стрит сегодня снова открыт, обратный отсчет до Рождества, наконец, начался, и я чувствую себя так весело в блестящем свитере #VVB. Пора включить рождественские огни", - сообщила звезда фанатам.

"Праздничный наряд!", "Так весело и празднично!", "Люблю это", "Ох, Виктория, на тебе это выглядит так чудесно! Так заманчиво! Ты прекрасна!", "Красивое и зимнее совершенство", "Она выглядит прекрасно", "Ты так красива", "Королева моего сердца", "Всегда моя богиня", "Виктория, ты такая элегантная! Не могла бы ты сделать урок по макияжу?", "Прекрасный свитер, и я еще раз говорю, что люблю эту прическу. Отличный выбор", - посыпались комментарии от восхищенных подписчиков как всегда роскошной Виктории.

Ранее мы писали, что Виктория выбрала безупречный образ для комфортной работы дома.