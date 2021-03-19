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Безупречна с головы до ног: Кейт Миддлтон вышла в свет в стильном монохромном образе

Автор: Lite

Кейт Миддлтон совершила новый выход в свет, для которого подобрала образ в приглушенных бежевых тонах. Получилось невероятно стильно!

Фото герцогини Кембриджской и ее супруга появились на странице королевской семьи в сети Instagram.

В этот раз геруогиня вместе со своим мужем отправилась на станцию скорой помощи Ньюхэм в Восточном Лондоне, чтобы пообщаться с персоналом скорой помощи и парамедиками об опыте работы в один из самых сложных периодов работы.

Кейт Миддлтон в новом образе (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон вновь выбрала пальто своего любимого кроя от Massimo Dutti: длиной макси, с прямым силуэтом, оно сделало точеную фигуру знаменитости еще более стройной. Под ним было видно водолазку от Reiss в тон пальто. Дополнили лук жены принца Уильяма дополняли коричнево-бежевая замшевая сумка на цепочке Métier, коричневые лодочки Jimmy Choo и серьги Kiki McDonough. Последний элемент совершенного монохромного аутфита - маска с мелким цветочным принтом.

Без стильного макияжа в приглушенных оттенках, а также укладки с вытянутыми прядями также не обошлось. Выглядела Кейт, как всегда, бесподобно, подавая отличный пример стильного лука на весну.

Ранее Кейт покорила поклонников луком в изумрудном оттенке.

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Новости Украины Кейт Миддлтонкоролевская семьястильмодаПринц Уильям
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