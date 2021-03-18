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Изумрудная королева: Кейт Миддлтон в ярком пиджаке бюджетного бренда покорила сеть

Новина українською → Великобритания, Четверг 18 марта 2021 11:33
Изумрудная королева: Кейт Миддлтон в ярком пиджаке бюджетного бренда покорила сеть Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Кейт Миддлтон приняла участие в праздновании Дня святого Патрика, который отмечался вчера, 17-го марта. Поскольку традиционные костюмированные гуляния были отменены из-за пандемии, герцогиня вышла на видеосвязь, чтобы поздравить всех от имени королевской семьи.

Несколько часов назад на официальной странице в сети Instagram появился ролик с данного мероприятия.

Кейт Миддлтон, как и ее муж принц Уильям для видеоконференции выбрали наряды в праздничном оттенке - зеленом. Причем герцогиня Кембриджская вновь отдала дань любви к бюджетным брендам. Икона стиля красуется перед глазами зрителей в твидовом жакете от Zara. Дополнили образ тонкая золотая цепочка с подвеской, макияж в приглушенных оттенках и укладка с вытянутыми и идеально уложенными прядями.

К слову, зеленый - любимый цвет Кейт, и он преобладает в ее гардеробе. Многие фанаты вновь отметили, что Кейт невероятно к лицу изумрудно-зеленый оттенок.

Кейт в новом ролике (видео: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уильям надел голубую рубашку, а также темно-зеленый джемпер. В видео он сказал поздравления на гэльском языке, а его жена продолжила на английском. Выглядели супруги, как всегда, гармонично и стильно.

Напомним, ранее Кейт Миддлтон вышла в свет в ярко-розовом пальто, покорив своим весенним образом весь мир.

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