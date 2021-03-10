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Безупречна: Кайли Дженнер показала, как носить самый модный плащ этой весны

Автор: Lite

Кайли Дженнер вновь опубликовала стильный аутфит, который стоит взять за основу для составления весенних образов.

Фото своего лука девушка запостила в личном блоге сети Instagram.

Кайли позирует в широких белых джинсах, молочного оттенка топе, а также утонченных серебристых босоножках. Дополняют образ крошечная сумочка от Givenchy, которая отлично сочетается с главной изюминкой аутфита - плащом из лакированной кожи ягодного оттенка, с крупными карманами и круглыми пуговицами. Не забыла Дженнер и про массу украшений, которыми дополнила свой лук: серьги, браслеты и кольца добавили луку гламурную нотку.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли, как законодательница трендов на маникюр, выбрала в этот раз коричневый цвет лака с белыми узорами, а педикюр - белый. В целом образ получился завершенный и гармоничный. Берем на вооружение!

На днях Кайли Дженнер примерила облегающий комбинезон, который сделал ее фигуру просто совершенной.

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Новости Украины модатрендКайли Дженнер
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