Безупречна: Наталья Водянова в соблазнительном платье-комбинации блистает на Неделе моды в Париже

Модель стала героиней streetstyle-хроник

Наталья Водянова – завсегдатай модных ивентов, а потому Неделю моды в Париже она пропустить не могла. Тем более что супругу наследника LVMH статус обязывает блистать на показах. Одно из последних фешн-шоу, которое посетила знаменитость – французского модного дома Paco Rabanne. И если чаще всего Водянова выбирает достаточно строгие и сдержанные образы, то в этот раз не отказала себе в женственном наряде с соблазнительными и игривыми нотками.

Наталья Водянова в Париже (фото: instagram.com/voguemagazine)

Модель вышла в свет в легком платье-комбинации с цветочным принтом и кружевными вставками, которое дополнила бежевым пальто безупречного кроя. Утонченные ботинки со шнуровкой на тонком каблуке, необычная сумочка-кольчуга и серебристая защитная маска стали отличным завершением аутфита. Волосы Наталье уложили в небрежную объемную укладку, в макияже выделили глаза с помощью легких голубых теней.

Смотрелась 38-летняя супермодель как всегда отлично. Наряд подчеркнул стройную фигуру мамы пятерых детей и ее цветущую красоту.

Водянова часто посещает светские ивенты (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама Водянова выставила фото только в сториз. Зато она стала настоящей звездой светских хроник и streetstyle-подборок с парижской Недели моды. На Instagram-страницах многих изданий поклонники могли рассмотреть образ во всех деталях, а также высказать свое мнение о нем. Как обычно, половину фанатов восхитил необычный наряд. Вторая половина нашла платье похожим на "бабушкину ночнушку", к тому же многим показалось, что звезда "только вылезла из постели".

Напомним, ранее модель показала, с чем комбинировать вновь актуальные джинсы клеш.