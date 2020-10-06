Бездоганна: Наталія Водянова в спокусливій сукні-комбінації блищить на Тижні моди в Парижі

Модель стала героїнею streetstyle-хронік

Наталя Водянова – завсідник модних івентів, а тому Тиждень моди в Парижі вона пропустити не могла. Тим більше що чоловікові спадкоємця LVMH статус зобов'язує блищати на показах. Одне з останніх фешн-шоу, яке відвідала знаменитість – французького модного дому Paco Rabanne. І якщо частіше всього Водянова вибирає досить суворі і стримані образи, то в цей раз не відмовила собі в жіночому вбранні з спокусливими і грайливими нотками.

Наталя Водянова у Парижі (фото: instagram.com/voguemagazine)

Модель вийшла у світ в легкій сукні-комбінації з квітковим принтом і мереживними вставками, яке доповнила бежевим пальто бездоганного крою. Витончені черевики зі шнурівкою на тонкому каблуці, незвичайна сумочка-кольчуга і срібляста захисна маска стали відмінним завершенням аутфита. Волосся Наталії поклали в недбалу об'ємну укладання, у макіяжі виділили очі за допомогою легких блакитних тіней.

Виглядала 38-річна супермодель як завжди відмінно. Наряд підкреслив струнку фігуру мами п'ятьох дітей і її квітучу красу.

Водянова часто відвідує світські заходи (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама Водянова виставила фото тільки в сториз. Зате вона стала справжньою зіркою світських хронік і streetstyle-добірок з паризького Тижня моди. На Instagram-сторінках багатьох видань шанувальники могли розглянути образ у всіх деталях, а також висловити свою думку про нього. Як правило, половину фанатів захопив незвичайний наряд. Друга половина знайшла сукню схожим на "бабусину ночнушку", до того ж багатьом здалося, що зірка "тільки вилізла з ліжка".

Нагадаємо, раніше модель показала, з чим комбінувати знову актуальні джинси кльош.