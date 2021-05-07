Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли в деловом образе отправилась на встречу

Роузи Хантингтон-Уайтли надела брюки в классическом стиле бежевого оттенка, а также белую футболку. Сверху модель накинула белую рубашку-оверсайз. К довольно строгому наряду она подобрала изысканную обувь и объемную сумку, из аксессуаров также подобрала черный ремень и крупные солнцезащитные очки.

Роузи Хантингтон-Уайтли в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

Волосы девушка Джейсона Стетхэма стянула в тугой пучок на затылке, а от макияжа отказалась. Выглядела британская икона стиля безупречно. За что получила массу комплиментов:

"Да!", "Босс", "Ты лучшая", "Как красиво, я хочу такие же брюки", "Откуда эта рубашка?", "Это неправильно поклоняться твоей шее? Я попробую держать себя в руках", "Этот лук - все!", - пишут фолловеры.