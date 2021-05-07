Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі в діловому образі вирушила на зустріч

Роузі Хантінгтон-Уайтлі знає, як привернути увагу до своєї персони. Супермоделі варто вибрати один зі своїх численних луків і вийти на вулицю.

Новий лук вона присвятила тим, хто хоче виглядати стильно і гармонійно на ділових зустрічах.

"Так!", "Бос", "Ти найкраща", "Як красиво, я хочу такі ж штани", "Звідки ця сорочка?", "Це неправильно поклонятися твоїй шиї? Я спробую тримати себе в руках", "Цей лук - все!",- пишуть фоловери.

Волосся дівчина Джейсона Стетхема стягнула в тугий пучок на потилиці, а від макіяжу відмовилася. Виглядала британська ікона стилю бездоганно. За що отримала масу компліментів:

Роузі Хантінгтон-Уайтлі одягла штани в класичному стилі бежевого відтінку, а також білу футболку. Зверху модель накинула білу сорочку-оверсайз. До досить стриманого вбрання вона підібрала вишукане взуття і об'ємну сумку, з аксесуарів також підібрала чорний ремінь і великі сонцезахисні окуляри.

Раніше дівчина детально розповіла про своє особисте життя, материнство, почуття до коханого і фаворити серед брендів.

Також Роузі вчила носити найромантичніший варіант сукні на літо - в білизняному стилі.