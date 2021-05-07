RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі в діловому образі вирушила на зустріч

Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі знає, як привернути увагу до своєї персони. Супермоделі варто вибрати один зі своїх численних луків і вийти на вулицю.

Новий лук вона присвятила тим, хто хоче виглядати стильно і гармонійно на ділових зустрічах.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі одягла штани в класичному стилі бежевого відтінку, а також білу футболку. Зверху модель накинула білу сорочку-оверсайз. До досить стриманого вбрання вона підібрала вишукане взуття і об'ємну сумку, з аксесуарів також підібрала чорний ремінь і великі сонцезахисні окуляри.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі в новому образі (фото: instagram.com/rosiehw)

Волосся дівчина Джейсона Стетхема стягнула в тугий пучок на потилиці, а від макіяжу відмовилася. Виглядала британська ікона стилю бездоганно. За що отримала масу компліментів:

"Так!", "Бос", "Ти найкраща", "Як красиво, я хочу такі ж штани", "Звідки ця сорочка?", "Це неправильно поклонятися твоїй шиї? Я спробую тримати себе в руках", "Цей лук - все!",- пишуть фоловери.

Раніше дівчина детально розповіла про своє особисте життя, материнство, почуття до коханого і фаворити серед брендів.

Також Роузі вчила носити найромантичніший варіант сукні на літо - в білизняному стилі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України стильмодамодельРоузі Хантінгтон-Уайтлі