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Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как носить самое модное платье зимы

Автор: Ольга Турчаникова

Модель показала новый стильный образ

Роузи Хантингтон-Уайтли умеет создать образ, который хочется повторить. В новом посте своего бога она сделала упор на женственность и нежность. При этом о комфорте и уюте она также не забыла.

33-летняя супермодель примерила самое актуальное платье зимнего сезона, которое обожают фешн-блогеры и звезды. Макси длина, длинные рукава, необычный ворот, оголяющий плечи, приятный трикотажный материал и приглушенный цвет… Лучшего образа для холодных деньков не придумать! К тому же наряд отлично подчеркнул точеную фигуру супруги Джейсона Стетхэма, сделав ее формы более аппетитными.

Роузи в новом образе (фото: instagram.com/rosiehw)

В дополнение к платью Роузи предлагает использовать крупные аксессуары. Массивные серьги из бледно-розовых камней добавили луку нужную стильную нотку. Макияж модель сделала в нежных тонах, которые перекликались с оттенками одежды. А волосы выровняла и уложила на прямой пробор. Получилось как всегда сдержанно и необычно.

Такой образ был приурочен важной акции. Большая часть продаж от этой специальной коллекции будет направлена в Фонд исследования рака у женщин, как сообщила Роузи в подписи. Так что лук получился не только невероятно стильным, но и наполненным смыслом.

Ранее мы писали, что Роузи рассказала, как относится к постельным сценам с участием Джейсона Стетхэма.

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Новости Украины модельРоузи Хантингтон-Уайтли