Безупречна: Роузи Хантингтон-Уайтли в ярком плаще и на шпильках отправилась на прогулку

Роузи Хантингтон-Уайтли в который раз доказала свое звание иконы стиля. Супермодель выбрала для весеннего выхода самые модные вещи . И как всегда сумела их подать необычно и стильно.

Роузи засняли папарацци во время ее выхода из офиса, куда она прибыла, по всей видимости, на встречу. Супермодель выглядела женственно и стильно, выбрав наряд в сочных тонах.

Роузи в новом образе (фото: instagram.com/harpersbazaarukraine)

Основу образа составили узкая юбка-футляр, а также блуза свободного кроя молочного оттенка. Они отлично сочетались с кожаным плащом сочного персикового цвета, который Роузи накинула на плечи. К слову, эта одна из самых актуальных вещей в этом сезоне, которую успела приобрести себе практически каждая звезда.

Завершают образ возлюбленной Джейсона Стетхэма объемная сумка из трикотажа крупной вязки, а также утонченные туфли на шпильках с квадратным носком от Bottega Veneta. Защитную маску супермодель выбрала также необычную: из тонкой блестящей ткани. Выглядела она потрясающе: лаконично и стильно.