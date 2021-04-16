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Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі в яскравому плащі і на шпильках вирушила на прогулянку

Новость на русском → США, П'ятниця 16 квітня 2021 20:28
Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі в яскравому плащі і на шпильках вирушила на прогулянку Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: Getty Images)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі вкотре довела своє звання ікони стилю. Супермодель вибрала для весняного виходу наймодніші речі. І як завжди зуміла їх подати незвично і стильно.

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Роузі зняли папараці під час її виходу з офісу, куди вона прибула, як видно, на зустріч. Супермодель виглядала жіночно і стильно, вибравши вбрання у соковитих тонах.

Бездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі в яскравому плащі і на шпильках вирушила на прогулянкуБездоганна: Роузі Хантінгтон-Уайтлі в яскравому плащі і на шпильках вирушила на прогулянку

Роузі в новому образі (фото: instagram.com/harpersbazaarukraine)

Основу образу склали вузька спідниця-футляр, а також блуза вільного крою молочного відтінку. Вони відмінно поєднувалися зі шкіряним плащем соковитого персикового кольору, який Роузі накинула на плечі. До речі, це одна з найбільш актуальних речей в цьому сезоні, яку встигла придбати собі практично кожна зірка.

Завершують образ коханої Джейсона Стетхема об'ємна сумка з трикотажу великої в'язки, а також витончені туфлі на шпильках з квадратним носком від Bottega Veneta. Захисну маску супермодель вибрала також незвичайну: з тонкої блискучої тканини. Виглядала вона приголомшливо: лаконічно і стильно.

Раніше Роузі розповіла про особисте життя, материнство, а також свої плани.

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Новини України Мода стиль мода модель Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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