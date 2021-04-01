UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В блестящем топе с голой грудью: Белла Хадид демонстрирует роскошную фигуру в модной съемке

Автор: Lite

Белла Хадид стала лицом новой коллекции известного бренда MUGLER.

Провокационные фото и видео с акробатическими трюками популярная модель выложила себе в блог.

Белла Хадид в очередной раз приятно удивила своих поклонников коллаборацией с брендом класса люкс. Звезда стала лицом показа, а также коллекции от Thierry Mugler. Дизайнер, который известен необычные решениями и "нескучными" новинками, вновь продемонстрировал чудеса фантазии.

Ранее Белла Хадид показала стильный образ в винтажном стиле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины красотастильмодамодель
Читайте также
Больше страсти: Кайли Дженнер демонстрирует соблазнительный образ в трендовом оттенке
Мамин ангел: Ева Лонгория покорила сеть красотой подросшего сына
Прогноз погоды