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У блискучому топі з голими грудьми: Белла Хадід демонструє розкішну фігуру в модній зйомці

Автор: Lite

Белла Хадід стала обличчям нової колекції відомого бренду MUGLER.

Провокаційні фото і відео з акробатичними трюками популярна модель виклала собі в блог.

Белла Хадід в черговий раз приємно здивувала своїх шанувальників колаборацією з брендом класу люкс. Зірка стала обличчям показу, а також колекції від Thierry Mugler. Дизайнер, який відомий незвичайними рішеннями і "ненудними" новинками, знову продемонстрував чудеса фантазії.

Раніше Белла Хадід показала стильний образ у вінтажному стилі.

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