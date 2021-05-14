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Больной вопрос: стильная Зеленская рассказала, за чей счет одевается

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Киев, Пятница 14 мая 2021 12:32
Больной вопрос: стильная Зеленская рассказала, за чей счет одевается Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Lite

Елена Зеленская, как первая леди, старается одеваться стильно и элегантно. В гардеробе жены президента Украины множество брендовых вещей и аксессуаров, которые многих восхищают.

Но есть и те, у кого вызывает недоумение страсть Елены к дорогим нарядам. Хейтерам, которые считают, что она одевается за счет бюджета страны, она решила дать четкий ответ.

В интервью для VIP с Натальей Мосейчук Елена Зеленская решила внести ясность в болезненный для нее вопрос.

"Все считают, что для того чтобы одеваться и красиво выглядеть, я использую государственные средства. Мне очень важно сказать, что это не так. Все, во что я одета, каким образом я выгляжу, это только мои заботы, затраты и все такое. Как я выгляжу, можно критиковать, я понимаю, что я иногда и ошибки допускаю. Но это только мой выбор, и я за это ответственна лично", - сказала она. Елена также добавила, что подбирать вещи ей и Владимиру Зеленскому помогает стилистка.

Больной вопрос: стильная Зеленская рассказала, за чей счет одеваетсяБольной вопрос: стильная Зеленская рассказала, за чей счет одевается

Больной вопрос: стильная Зеленская рассказала, за чей счет одеваетсяБольной вопрос: стильная Зеленская рассказала, за чей счет одеваетсяБольной вопрос: стильная Зеленская рассказала, за чей счет одеваетсяБольной вопрос: стильная Зеленская рассказала, за чей счет одеваетсяБольной вопрос: стильная Зеленская рассказала, за чей счет одеваетсяЕлена Зеленская одевается за свой счет (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Молодец! По тому, как волновалась, было видно, что говорила искренне!", "Самая красивая первая леди в истории Украины, умная и мудрая", "Умная, красивая, стильная!", "Волшебная женщина, мудрая, искренняя, светлая, добрая, женственная... Самая достойная первая леди", - поддержали в комментариях пользователи сети.

Напомним, недавно Елена показала новый образ, отправившись на торжественное мероприятие в стильном брючном костюме.

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