Больной вопрос: стильная Зеленская рассказала, за чей счет одевается

Но есть и те, у кого вызывает недоумение страсть Елены к дорогим нарядам. Хейтерам, которые считают, что она одевается за счет бюджета страны, она решила дать четкий ответ.

"Все считают, что для того чтобы одеваться и красиво выглядеть, я использую государственные средства. Мне очень важно сказать, что это не так. Все, во что я одета, каким образом я выгляжу, это только мои заботы, затраты и все такое. Как я выгляжу, можно критиковать, я понимаю, что я иногда и ошибки допускаю. Но это только мой выбор, и я за это ответственна лично", - сказала она. Елена также добавила, что подбирать вещи ей и Владимиру Зеленскому помогает стилистка.

Елена Зеленская одевается за свой счет (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Молодец! По тому, как волновалась, было видно, что говорила искренне!", "Самая красивая первая леди в истории Украины, умная и мудрая", "Умная, красивая, стильная!", "Волшебная женщина, мудрая, искренняя, светлая, добрая, женственная... Самая достойная первая леди", - поддержали в комментариях пользователи сети.