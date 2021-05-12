Лаконично и стильно: Елена Зеленская в модном брючном костюме покорила сеть

Елена Зеленская появилась на публике в очередном продуманном до мелочей образе . Первая леди Украины посетила торжественное мероприятие в Мариинском дворце, посвященное запуску аудиогидов на украинском и английском языках.

Об этом событии она рассказала в личном блоге , также продемонстрировав свой новый образ.

Для события жена президента Украины выбрала элегантный деловой костюм в классическом стиле, но с необычными деталями. Удлиненный пиджак и слегка расклешенные брюки горчично-коричневого оттенка удачно сочетались с топом такой же расцветки.

Яркий акцент добавил белый платочек в горох, что перекликался с обувью. Стоит отметить, что брючные костюмы сейчас невероятно популярны. Так что Елена вновь показала свою осведомленность в вопросах моды.

Елена Зеленская в новом образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Из аксессуаров Елена взяла трендовые золотистые серьги, а также прихватила с собой защитную маску черного цвета. Макияж Зеленской был выполнен в палитре всего лука.

"Аудиогид в Мариинском дворце! Запуск сразу на двух языках - украинском и английском. Мне всегда приятно рассказывать вам о запуске аудиогидов в разных уголках мира. В рамках проекта культурной дипломатии мы уже открыли 16 украиноязычных аудиогидов за рубежом. И сегодня впервые запускаем англоязычную версию в Украине...", - поделилась информацией в своем блоге первая леди. В ответ, помимо прочего, она получила и много комплиментов своему луку.