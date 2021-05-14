Болюче питання: стильна Зеленська розповіла, за чий рахунок одягається

Але є і ті, у кого викликає подив пристрасть Олени до дорогого вбрання. Хейтерам, які вважають, що вона одягається за рахунок бюджету країни, вона вирішила дати чітку відповідь.

"Всі вважають, що для того щоб одягатися і красиво виглядати, я використовую державні кошти. Мені дуже важливо сказати, що це не так. Все, у що я одягнена, яким чином я виглядаю, це тільки мої турботи, витрати і все таке. Як я виглядаю, можна критикувати, Я розумію, що я іноді і помилки допускаю. Але це тільки мій вибір, і я за це відповідальна особисто", - сказала вона. Олена також додала, що підбирати речі їй і Володимиру Зеленському допомагає стилістка.

Олена Зеленська одягається за свій рахунок (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Молодець! По тому, як хвилювалася, було видно, що говорила щиро!", "Найкрасивіша перша леді в історії України, розумна і мудра!, "Розумна, красива, стильна!", "Чарівна жінка, мудра, щира, світла, добра, жіночна... Найдостойніша перша леді", - підтримали її в коментарях користувачі мережі.