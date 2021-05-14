ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Болюче питання: стильна Зеленська розповіла, за чий рахунок одягається

Новость на русском →
Києва, П'ятниця 14 травня 2021 12:32
Болюче питання: стильна Зеленська розповіла, за чий рахунок одягається Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Lite

Олена Зеленська, як перша леді, намагається одягатися стильно і елегантно. У гардеробі дружини президента України безліч брендових речей і аксесуарів, які багатьох захоплюють.

Але є і ті, у кого викликає подив пристрасть Олени до дорогого вбрання. Хейтерам, які вважають, що вона одягається за рахунок бюджету країни, вона вирішила дати чітку відповідь.

В інтерв'ю для VIP з Наталією Мосейчук Олена Зеленська вирішила внести ясність у болюче для неї питання.

"Всі вважають, що для того щоб одягатися і красиво виглядати, я використовую державні кошти. Мені дуже важливо сказати, що це не так. Все, у що я одягнена, яким чином я виглядаю, це тільки мої турботи, витрати і все таке. Як я виглядаю, можна критикувати, Я розумію, що я іноді і помилки допускаю. Але це тільки мій вибір, і я за це відповідальна особисто", - сказала вона. Олена також додала, що підбирати речі їй і Володимиру Зеленському допомагає стилістка.

Болюче питання: стильна Зеленська розповіла, за чий рахунок одягаєтьсяБолюче питання: стильна Зеленська розповіла, за чий рахунок одягається

Болюче питання: стильна Зеленська розповіла, за чий рахунок одягаєтьсяБолюче питання: стильна Зеленська розповіла, за чий рахунок одягаєтьсяБолюче питання: стильна Зеленська розповіла, за чий рахунок одягаєтьсяБолюче питання: стильна Зеленська розповіла, за чий рахунок одягаєтьсяБолюче питання: стильна Зеленська розповіла, за чий рахунок одягаєтьсяОлена Зеленська одягається за свій рахунок (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Молодець! По тому, як хвилювалася, було видно, що говорила щиро!", "Найкрасивіша перша леді в історії України, розумна і мудра!, "Розумна, красива, стильна!", "Чарівна жінка, мудра, щира, світла, добра, жіночна... Найдостойніша перша леді", - підтримали її в коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, нещодавно Олена показала новий образ, вірушивши на урочистий захід в стильному брючному костюмі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода Володимир Зеленський красота стиль мода Олена Зеленська
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Макаревич засумнівався в тому, що борщ - українська страва: його роблять і в Сибіру
Макаревич засумнівався в тому, що борщ - українська страва: його роблять і в Сибіру