ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Больше смелости: Ирина Шейк и Наталья Водянова показали, как поменять образ к весне

Новина українською → Среда 24 февраля 2021 18:36
Больше смелости: Ирина Шейк и Наталья Водянова показали, как поменять образ к весне Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: Lite

Ирина Шейк и Наталья Водянова приняли участие в новой фотосессии для глянцевого издания Vogue Russia.

Обе модели предстали в необычных образах, благодаря которым их можно узнать с трудом.

Ирина Шейк блистает в образе total green: юбка с эффектными разрезами по краю, укороченный жакет с накладными карманами, а также сабо на массивной подошве. Главная изюминка образа - ярко-зеленые волосы и такого же оттенка тени на веках. Получилось ярко и невероятно стильно!

Больше смелости: Ирина Шейк и Наталья Водянова показали, как поменять образ к весне

Больше смелости: Ирина Шейк и Наталья Водянова показали, как поменять образ к весне

Модели в новых образах (фото: instagram.com/voguerussia)

Наталья же одета в желтый наряд - закрытое платье с горловиной и длинными рукавами. Прическу ей сделали также необычную: короткая стрижка с ассиметричной челкой превратила ее в буквально другого человека. Макияж ей сделали также необычным: яркие тени и губы коричневого оттенка. В противовес естественных лукам, которые предпочитает Наталья в обычной жизни, она выглядела весьма дерзко.

Разумеется, образы моделей полностью повторить не выйдет, мало кто решится на столь кардинальные перемены во внешности. Но уж точно вдохновит не бояться красок в макияже и нарядах. Берем на заметку!

Ранее мы писали, как Ирина Шейк учит ухаживать за кожей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода модель тренд Ирина Шейк Наталья Водянова
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно, кто в Украине первым вакцинировался от COVID: это не политик
Стало известно, кто в Украине первым вакцинировался от COVID: это не политик