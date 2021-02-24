Більше сміливості: Ірина Шейк і Наталія Водянова показали, як поміняти образ до весни

Обидві моделі постали у незвичайних образах , завдяки яким їх практично не можна впізнати.

Ірина Шейк блищить в образі total green: спідниця з ефектними розрізами по краю, укорочений жакет з накладними кишенями, а також сабо на масивній підошві. Головна родзинка образу - яскраво-зелене волосся і такого ж відтінку тіні на повіках. Вийшло яскраво і неймовірно стильно!

Моделі в нових образах (фото: instagram.com/voguerussia)

Наталка ж одягнена у жовте вбрання - закрите плаття з горловиною і довгими рукавами. Зачіску їй зробили також незвичайну: коротка стрижка з асиметричним чубчиком перевтілила її буквально в іншу людину. Макіяж їй зробили також незвичайним: яскраві тіні і губи коричневого відтінку. На противагу природним лукам, які обирає Наталя в звичайному житті, вона виглядала досить зухвало.

Зрозуміло, образи моделей повністю повторити не вийде, мало хто наважиться на такі кардинальні зміни в зовнішності. Але вже точно надихне не боятися фарб в макіяжі та одязі. Беремо до уваги!