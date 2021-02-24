Больше смелости: Ирина Шейк и Наталья Водянова показали, как поменять образ к весне

Ирина Шейк блистает в образе total green: юбка с эффектными разрезами по краю, укороченный жакет с накладными карманами, а также сабо на массивной подошве. Главная изюминка образа - ярко-зеленые волосы и такого же оттенка тени на веках. Получилось ярко и невероятно стильно!

Модели в новых образах (фото: instagram.com/voguerussia)

Наталья же одета в желтый наряд - закрытое платье с горловиной и длинными рукавами. Прическу ей сделали также необычную: короткая стрижка с ассиметричной челкой превратила ее в буквально другого человека. Макияж ей сделали также необычным: яркие тени и губы коричневого оттенка. В противовес естественных лукам, которые предпочитает Наталья в обычной жизни, она выглядела весьма дерзко.

Разумеется, образы моделей полностью повторить не выйдет, мало кто решится на столь кардинальные перемены во внешности. Но уж точно вдохновит не бояться красок в макияже и нарядах. Берем на заметку!