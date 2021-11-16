Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнее
Седина стала модным трендом номер один среди знаменитостей. Вслед за Энди Макдауэлл, которая появилась на красной дорожке Канн с копной серебристых волос, любовь к натуральности продемонстрировали звезды сериала "Секс в большом городе", Сальма Хайек, Джоди Фостер и многие другие.
В этот раз предлагаем полюбоваться и мужчинами, которые с появлением седины стали даже более красивыми и сексуальными.
Венсан Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)
Пирс Броснан (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial)Джордж Клуни (фото: Getty Images)Дэвид Линч (фото: Getty Images)Хью Грант (фото: Getty Images)Том Хэнкс (фото: Getty Images)Ричард Гир (фото: Getty Images)Кайл Маклахлен (фото: Getty Images)
Энтони Хопкинс (фото: Getty Images)
Брэд Питт (фото: instagram.com/brioni_official)
Раннее Сара Джессика Паркер резко ответила на критику своей внешности, в том числе и седины.