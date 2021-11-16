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Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнее

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Вторник 16 ноября 2021 15:31
Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнее Джордж Клуни, Пирс Броснан и Брэд Питт (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Седина стала модным трендом номер один среди знаменитостей. Вслед за Энди Макдауэлл, которая появилась на красной дорожке Канн с копной серебристых волос, любовь к натуральности продемонстрировали звезды сериала "Секс в большом городе", Сальма Хайек, Джоди Фостер и многие другие.

В этот раз предлагаем полюбоваться и мужчинами, которые с появлением седины стали даже более красивыми и сексуальными.

Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнееВенсан Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)

Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнееПирс Броснан (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial)Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнееДжордж Клуни (фото: Getty Images)Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнееДэвид Линч (фото: Getty Images)Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнееХью Грант (фото: Getty Images)Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнееТом Хэнкс (фото: Getty Images)Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнееРичард Гир (фото: Getty Images)Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнееКайл Маклахлен (фото: Getty Images)

Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнееЭнтони Хопкинс (фото: Getty Images)

Топ-10 актеров, которые с появлением седины стали только сексуальнееБрэд Питт (фото: instagram.com/brioni_official)

Раннее Сара Джессика Паркер резко ответила на критику своей внешности, в том числе и седины.

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