Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальними
Сивина стала модним трендом номер один серед знаменитостей. Слідом за Енді Макдауелл, яка з'явилася на червоній доріжці Канн з копицею сріблястого волосся, любов до натуральності продемонстрували зірки серіалу "Секс у Великому Місті", Сальма Хайек, Джоді Фостер і багато інших.
Цього разу пропонуємо помилуватися і чоловіками, які з появою сивини стали навіть більш красивими і сексуальними.
Венсан Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)
Пірс Броснан (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial)Джордж Клуні (фото: Getty Images)Девід Лінч (фото: Getty Images)Х'ю Грант (фото: Getty Images)Том Хенкс (фото: Getty Images)Річард Гір (фото: Getty Images)Кайл Маклахлен (фото: Getty Images)
Ентоні Хопкінс (фото: Getty Images)
Бред Пітт (фото: instagram.com/brioni_official)
Раніше Сара Джессіка Паркер різко відповіла на критику своєї зовнішності, в тому числі і сивини.