ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальними

Новость на русском →
Вівторок 16 листопада 2021 15:31
Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальними Джордж Клуні, Пірс Броснан і Бред Пітт (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Сивина стала модним трендом номер один серед знаменитостей. Слідом за Енді Макдауелл, яка з'явилася на червоній доріжці Канн з копицею сріблястого волосся, любов до натуральності продемонстрували зірки серіалу "Секс у Великому Місті", Сальма Хайек, Джоді Фостер і багато інших.

Цього разу пропонуємо помилуватися і чоловіками, які з появою сивини стали навіть більш красивими і сексуальними.

Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальнимиВенсан Кассель (фото: instagram.com/vincentcassel)

Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальнимиПірс Броснан (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial)Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальнимиДжордж Клуні (фото: Getty Images)Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальнимиДевід Лінч (фото: Getty Images)Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальнимиХ'ю Грант (фото: Getty Images)Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальнимиТом Хенкс (фото: Getty Images)Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальнимиРічард Гір (фото: Getty Images)Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальнимиКайл Маклахлен (фото: Getty Images)

Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальнимиЕнтоні Хопкінс (фото: Getty Images)

Топ-10 акторів, які з появою сивини стали тільки більш сексуальнимиБред Пітт (фото: instagram.com/brioni_official)

Раніше Сара Джессіка Паркер різко відповіла на критику своєї зовнішності, в тому числі і сивини.

Читайте LITE в Google News
Брэд Питт Голливуд Пирс Броснан Джордж Клуни Венсан Кассель Шоу-бізнес Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Синоптики назвали дату першого снігу в Києві: докладний прогноз
Синоптики назвали дату першого снігу в Києві: докладний прогноз