Бриджи и платье со штанами: стилист показала тренды нулевых, которые возвращаются в 2022

Нулевые - снова в тренде! То ли сыграло свою роль постоянное упоминание в прессе поп-принцессы, то ли дизайнеры решили: пусть мир немного понастольгирует!
Правда, это не означает, что теперь стоит копировать наряды селебретис с фото 2000-го. Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала, как правильно одеться в духе нулевых в 2021.
Как стильно нарядиться (фото: instagram.com/hoskelsa)
Короткие кроп-топы, полностью открывающие живот, велюровые спортивные костюмы, бандажные платья, мешковатые бриджи и, конечно, беспощадные джинсы с низкой посадкой.
Кажется, 2000-е вырываются вперед по числу трендов из категории "так лучше не носить". Тем не менее, судя по сводкам с весенне-летних показов, нулевые частично, но все-таки возвращаются.
Нулевые вернулись (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала, как правильно носить чебурашку зимой 2021-2022.