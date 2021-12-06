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Бриджи и платье со штанами: стилист показала тренды нулевых, которые возвращаются в 2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Нулевые - снова в тренде! То ли сыграло свою роль постоянное упоминание в прессе поп-принцессы, то ли дизайнеры решили: пусть мир немного понастольгирует!

Правда, это не означает, что теперь стоит копировать наряды селебретис с фото 2000-го. Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала, как правильно одеться в духе нулевых в 2021.

Как стильно нарядиться (фото: instagram.com/hoskelsa)

Короткие кроп-топы, полностью открывающие живот, велюровые спортивные костюмы, бандажные платья, мешковатые бриджи и, конечно, беспощадные джинсы с низкой посадкой.

Кажется, 2000-е вырываются вперед по числу трендов из категории "так лучше не носить". Тем не менее, судя по сводкам с весенне-летних показов, нулевые частично, но все-таки возвращаются.

Тренды из 2000-х, которые вернулись в 2021

  • Заниженная талия

  • Кружевное платье-комбинация

  • Платье поверх джинсов

  • Ультракороткая юбка

  • Костюмы из велюра

  • Джинсы карго

  • Сапоги ниже колена

  • Красные кожаные брюки

  • Бриджи

Нулевые вернулись (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше стилист показала, как правильно носить чебурашку зимой 2021-2022.

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