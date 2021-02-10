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В бриллиантах и с короткой стрижкой: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила красотой в новой съемке

Автор: Lite

Дженнифер Лопес снялась для издания Allure, примерив необычный образ. Звезда позирует на цифровой обложке с короткой стрижкой и в соблазнительном блестящем наряде.

Фото уже появились на странице издания в сети Instagram, а также на личной странице артистки.

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Дженнифер Лопес стала героиней нового номера глянцевого издания Allure, юбилейного 30-го выпуска. Звезда позирует в соблазнительных образах. Она примерила полупрозрачное платье с бантом, необычное платье-сетку, а также позирует топлес в высоких перчатках с камнями. Лопес сделали макияж в приглушенных коричневых тонах, а также необычную короткую стрижку.

Новые фото певицы (фото: instagram.com/allure)

Звезда рассказала о том, как ей удается оставаться на вершине популярности, а также о планах на будущее. По словам певицы и мамы, весь секрет в том, что она получает истинную радость от вещей, которые она создает в мире, которые развлекают, вдохновляют и расширяют возможности людей. Певица призналась, что она создана для сцены и нигде не чувствует себя столь прекрасно.

Обложка Дженнифер (фото: instagram.com/allure)

"Я чувствую себя наиболее комфортно на сцене, - сказала она. - Я не люблю разговаривать или произносить речи, но хочу петь, танцевать и играть".

Напомним, недавно певица появилась в компании будущего мужа на финале "Суперкубка". Пара демонстрировала теплые чувства, тем самым положив конец сплетням о неверности Алекса.

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Новости Украины певецДженнифер Лопесактрисамодель
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