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В діамантах і з короткою стрижкою: 51-річна Дженніфер Лопес вразила красою в новій зйомці

Автор: Lite

Дженніфер Лопес знялася для видання Allure, примірявши незвичайний образ. Зірка позує на цифровий обкладинці з короткою стрижкою і в спокусливому блискучому вбранні.

Фото вже з'явилися на сторінці видання в мережі Instagram, а також на особистій сторінці артистки.

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Дженніфер Лопес стала героїнею нового номера глянцевого видання Allure, ювілейного 30-го випуску. Зірка позує в спокусливих образах. Вона приміряла напівпрозору сукня з бантом, незвичайне плаття-сітку, а також позує топлес у високих рукавичках з камінням. Лопес зробили макіяж в приглушених коричневих тонах, а також незвичайну коротку стрижку.

Нові фото співачки (фото: instagram.com/allure)

Зірка розповіла про те, як їй вдається залишатися на вершині популярності, а також про плани на майбутнє. За словами співачки і мами, весь секрет в тому, що вона отримує справжню радість від речей, які вона створює у світі, які розважають, надихають і розширюють можливості людей. Співачка зізналася, що вона створена для сцени і ніде не відчуває себе настільки чудово.

Обкладинка Дженніфер (фото: instagram.com/allure)

"Я відчуваю себе найбільш комфортно на сцені, - сказала вона. - Я не люблю розмовляти або виголошувати промови, але хочу співати, танцювати і грати".

Нагадаємо, нещодавно співачка з'явилася в компанії майбутнього чоловіка на фіналі "Суперкубка". Пара демонструвала теплі почуття, тим самим поклавши край пліткам про невірність Алекса.

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