Бритни Спирс похвасталась роскошным свадебным платьем от культового дизайнера

"Нет... Это не мое свадебное платье! Донателла Версаче шьет мне платье, пока мы говорим… Удачной ночи, ребята", - написала Спирс.

Напомним, Спирс давно является поклонницей Versace. Еще в мае креативный директор дома и сестра покойного Джанни Версаче - Донателла - опубликовала милое воспоминание о том, как Спирс впервые появилась в Versace в начале 2000-х.

Бритни Спирс и Донателла Версаче (фото: instagram.com/britneyspears)

"Это воспоминание о том, как она пришла на мой показ в 2002-м году, выглядя гламурно в Versace", - подписала Донателла пост, в котором Спирс и дизайнер позируют вместе. По этому случаю Спирс была одета в платье на одно плечо, украшенное разноцветными блестками. "Я никогда не забуду, когда ты приехала и осталась со мной, Бритни, ты была и всегда будешь волшебной!", - добавила Донателла.

Бритни Спирс заинтриговала сеть (фото: instagram.com/britneyspears)