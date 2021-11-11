Брітні Спірс похвалилася розкішною весільною сукнею від культового дизайнера

"Ні... Це не моє весільне плаття! Донателла Версаче шиє мені сукню, поки ми говоримо... Вдалої ночі, друзы", - написала Спірс.

Нагадаємо, Спірс давно є прихильницею Versace. Ще в травні креативний директор будинку і сестра покійного Джанні Версаче - Донателла - опублікувала милий спогад про те, як Спірс вперше з'явилася в Versace на початку 2000-х.

Брітні Спірс ы Донателла Версаче (фото: instagram.com/britneyspears)

"Це спогад про те, як вона прийшла на мій показ в 2002-му році, виглядаючи гламурно в Versace", - підписала Донателла пост, в якому Спірс і дизайнер позують разом. З цієї нагоди Спірс була одягнена в сукню на одне плече, прикрашену різнокольоровими блискітками. "Я ніколи не забуду, коли ти приїхала і залишилася зі мною, Брітні, ти була і завжди будеш чарівною!", - додала Донателла.

Брітні Спірс заінтригувала мережу (фото: instagram.com/britneyspears)