Бруклинский музей устроит необычную выставку в память о Вирджиле Абло

Память о Вирджиле Абло, покинувшем мир в прошлом году, продолжает жить. В честь визионера, каким считался дизайнер в кругах моды, в Бруклинском музее с 1 июля 2022 года открывается выставка Figures of Speech ("Фигуры речи").

Экспозиция, кураторами которой выступили Майкл Дарлинг и Антуан Сарджент, станет первой обзорной выставкой работ дизайнера с момента его смерти в ноябре. Ранее данная выставка проходила в 2019-м году в Музее современного искусства в Чикаго.

Эта ретроспектива под названием Virgil Abloh: Figures of Speech будет посвящена творчеству Вирджила Абло. В ней собрано множество работ дизайнера, в том числе несколько из его многочисленных коллабораций.

Вирджил Абло на выставке (фото: Getty Images)

Бруклинский музей пока не уточняет, какие именно экспонаты покажут посетителям. Но, скорее всего, для публики готовят творения мастера для его лейбла Off-White, для Louis Vuitton, а также некоторые из его коллекций с Nike, Supreme и даже Ikea, как это было на выставке в Чикаго.

Выставка Virgil Abloh: Figures of Speech (фото: Getty Images)