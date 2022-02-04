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Бруклинский музей устроит необычную выставку в память о Вирджиле Абло

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Пятница 04 февраля 2022 17:34
Бруклинский музей устроит необычную выставку в память о Вирджиле Абло Virgil Abloh: Figures of Speech пройдет в Берлине (фото: instagram.com/virgilabloh)
Автор: Ольга Турчаникова

Память о Вирджиле Абло, покинувшем мир в прошлом году, продолжает жить. В честь визионера, каким считался дизайнер в кругах моды, в Бруклинском музее с 1 июля 2022 года открывается выставка Figures of Speech ("Фигуры речи").

Экспозиция, кураторами которой выступили Майкл Дарлинг и Антуан Сарджент, станет первой обзорной выставкой работ дизайнера с момента его смерти в ноябре. Ранее данная выставка проходила в 2019-м году в Музее современного искусства в Чикаго.

Эта ретроспектива под названием Virgil Abloh: Figures of Speech будет посвящена творчеству Вирджила Абло. В ней собрано множество работ дизайнера, в том числе несколько из его многочисленных коллабораций.

Бруклинский музей устроит необычную выставку в память о Вирджиле Абло

Вирджил Абло на выставке (фото: Getty Images)

Бруклинский музей пока не уточняет, какие именно экспонаты покажут посетителям. Но, скорее всего, для публики готовят творения мастера для его лейбла Off-White, для Louis Vuitton, а также некоторые из его коллекций с Nike, Supreme и даже Ikea, как это было на выставке в Чикаго.

Бруклинский музей устроит необычную выставку в память о Вирджиле АблоБруклинский музей устроит необычную выставку в память о Вирджиле АблоБруклинский музей устроит необычную выставку в память о Вирджиле АблоБруклинский музей устроит необычную выставку в память о Вирджиле АблоБруклинский музей устроит необычную выставку в память о Вирджиле Абло

Выставка Virgil Abloh: Figures of Speech (фото: Getty Images)

Напомним, ранее в дань уважения дизайнеру было устроено шоу-выставку Louis Vuitton в Париже. Флагманский дом LVMH представил последнюю мужскую коллекцию, разработанную Вирджилом Абло, действие которой происходит в сюрреалистической вселенной, напоминабщей голубые небеса. Показ прошел среди дымящихся труб, гигантских кроватей, бесконечных лестниц и живой музыки.

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