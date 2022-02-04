Бруклінський музей влаштує незвичайну виставку в пам'ять про Вірджіла Абло

Пам'ять про Вірджіла Абло, який покинув світ минулого року, продовжує жити. На честь візіонера, яким вважався дизайнер в колах моди, в Бруклінському музеї з 1 липня 2022 року відкривається виставка Figures of Speech ("Фігури мови").

Експозиція, кураторами якої виступили Майкл Дарлінг і Антуан Сарджент, стане першою оглядовою виставкою робіт дизайнера з моменту його смерті в листопаді. Раніше дана виставка проходила в 2019-му році в Музеї сучасного мистецтва в Чикаго.

Ця ретроспектива під назвою Virgil Abloh: Figures of Speech буде присвячена творчості Вірджіла Абло. В ній зібрано безліч робіт дизайнера, в тому числі кілька з його численних колаборацій.

Вірджіл Абло на виставці (фото: Getty Images)

Бруклінський музей поки не уточнює, які саме експонати покажуть відвідувачам. Але, швидше за все, для публіки готують творіння майстра для його лейбла Off-White, для Louis Vuitton, а також деякі з його колекцій з Nike, Supreme і навіть Ikea, як це було на виставці в Чикаго.

Виставка Virgil Abloh: Figures of Speech (фото: Getty Images)