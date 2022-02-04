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Бруклінський музей влаштує незвичайну виставку в пам'ять про Вірджіла Абло

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П'ятниця 04 лютого 2022 17:34
Бруклінський музей влаштує незвичайну виставку в пам'ять про Вірджіла Абло Virgil Abloh: Figures of Speech пройде в Берліні (фото: instagram.com/virgilabloh)
Автор: Ольга Турчанікова

Пам'ять про Вірджіла Абло, який покинув світ минулого року, продовжує жити. На честь візіонера, яким вважався дизайнер в колах моди, в Бруклінському музеї з 1 липня 2022 року відкривається виставка Figures of Speech ("Фігури мови").

Експозиція, кураторами якої виступили Майкл Дарлінг і Антуан Сарджент, стане першою оглядовою виставкою робіт дизайнера з моменту його смерті в листопаді. Раніше дана виставка проходила в 2019-му році в Музеї сучасного мистецтва в Чикаго.

Ця ретроспектива під назвою Virgil Abloh: Figures of Speech буде присвячена творчості Вірджіла Абло. В ній зібрано безліч робіт дизайнера, в тому числі кілька з його численних колаборацій.

Бруклінський музей влаштує незвичайну виставку в пам'ять про Вірджіла Абло

Вірджіл Абло на виставці (фото: Getty Images)

Бруклінський музей поки не уточнює, які саме експонати покажуть відвідувачам. Але, швидше за все, для публіки готують творіння майстра для його лейбла Off-White, для Louis Vuitton, а також деякі з його колекцій з Nike, Supreme і навіть Ikea, як це було на виставці в Чикаго.

Бруклінський музей влаштує незвичайну виставку в пам'ять про Вірджіла АблоБруклінський музей влаштує незвичайну виставку в пам'ять про Вірджіла АблоБруклінський музей влаштує незвичайну виставку в пам'ять про Вірджіла АблоБруклінський музей влаштує незвичайну виставку в пам'ять про Вірджіла АблоБруклінський музей влаштує незвичайну виставку в пам'ять про Вірджіла Абло

Виставка Virgil Abloh: Figures of Speech (фото: Getty Images)

Нагадаємо, раніше в данину поваги дизайнеру було влаштовано шоу-виставку Louis Vuitton в Парижі. Флагманський будинок LVMH представив останню чоловічу колекцію, розроблену Вірджілом Абло, дія якої відбувається в сюрреалістичному всесвіті, що нагадує блакитні небеса. Показ пройшов серед димних труб, гігантських ліжок, нескінченних сходів і живої музики.

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