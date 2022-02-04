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Брючные костюмы, рубашки-оверсайз и именные чокеры: Джиджи Хадид демонстрирует самые модные вещи будущей весны

Новина українською →
Пятница 04 февраля 2022 12:34
Брючные костюмы, рубашки-оверсайз и именные чокеры: Джиджи Хадид демонстрирует самые модные вещи будущей весны Джиджи Хадид для мартовского номера (фото: instagram.com/instylemagazine)
Автор: Ольга Турчаникова

Джиджи Хадид стала героиней нового номера глянцевого журнала InStyle. Супермодель приняла участие в стильной съемке, продемонстрировав массу стильных сочетаний будущей весны.

Также девушка рассказала о жизни после разрыва с отцом своей дочери Зейном Маликом и назвала главный вывод, который сделала, анализируя этот сложный год.

После длительного периода затишья, связанного с рождением дочери, Джиджи Хадид возвращается к активной жизни и карьере. Теперь девушка сосредоточилась не только на моделинге, она мечтает создать свое агентство или продюсерскую компанию. Но съемки по-прежнему есть в ее расписании.

Брючные костюмы, рубашки-оверсайз и именные чокеры: Джиджи Хадид демонстрирует самые модные вещи будущей весны

Джиджи Хадид для мартовского номера (фото: instagram.com/instylemagazine)

На страницах InStyle супермодель продемонстрировала, что будущей весной нам точно пригодятся клетчатые блейзеры, мини-юбки, брючные костюмы, высокие носки, белые рубашки и чокеры с буквами, которые покорили модниц всей планеты еще прошлым летом. Также старшая сестра Беллы Хадид показала пару вечерних образов, примерив блестящее платье и чулки с фантазийными узорами.

Брючные костюмы, рубашки-оверсайз и именные чокеры: Джиджи Хадид демонстрирует самые модные вещи будущей весныБрючные костюмы, рубашки-оверсайз и именные чокеры: Джиджи Хадид демонстрирует самые модные вещи будущей весныБрючные костюмы, рубашки-оверсайз и именные чокеры: Джиджи Хадид демонстрирует самые модные вещи будущей весныБрючные костюмы, рубашки-оверсайз и именные чокеры: Джиджи Хадид демонстрирует самые модные вещи будущей весныБрючные костюмы, рубашки-оверсайз и именные чокеры: Джиджи Хадид демонстрирует самые модные вещи будущей весныБрючные костюмы, рубашки-оверсайз и именные чокеры: Джиджи Хадид демонстрирует самые модные вещи будущей весныБрючные костюмы, рубашки-оверсайз и именные чокеры: Джиджи Хадид демонстрирует самые модные вещи будущей весны

Джиджи показала массу стильных образов (фото: instagram.com/instylemagazine)

В интервью она также коснулась темы личной жизни и материнства. Родив дочь в очень молодом возрасте, она признается, что порой сама удивляется, что ее жизнь наполняют заботы о детской еде, а не о тусовках. Тем не менее, Джиджи счастлива.

"Она так умна и так осведомлена, – восхищается Джиджи. – Она наблюдает за всем, всегда учится и ищет… Я до сих пор не могу в это поверить. Многие мои подруги-мамы чувствуют то же самое. Вы одержимы детьми, но иногда думаете: "Боже мой, откуда ты?".

Что касается расставания с отцом своего ребенка, а также других сложных моментов ушедшего года, Хадид сумела и здесь остаться оптимисткой.

"Мне напомнили, что когда мы проводим время с людьми, важно ценить его и не тратить впустую. Даже если вам сложно, найдите в этом что-нибудь положительное", – советует Джиджи.

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