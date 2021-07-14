Брюки карго и модный топ: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в пикантном наряде

В этот раз она показала в сториз Instagram , как носить модные в этом сезоне брюки карго. А также - как подчеркнуть достоинства фигуры с помощью простых приемов.

Эмили отправилась на прогулку, создав простой и в то же время дерзкий образ. Его составили брюки карго песочного оттенка, а также черный топ с длинными рукавами на одной пуговице. Он подчеркнул железный пресс модели и бизнесвумен, а также роскошную грудь. Обувь Раратковски предпочла удобную - белые кроссовки. По всей видимости, молодая мама гуляла с мужем и ребенком.

Эмили Ратаковски в стильном образе (фото: instagram.com/emrata)

Не забыла Эмили про жемчужное колье с ассиметричными бусинами, которое показывала недавно. Волосы она распустила, а макияж выполнила достаточно насыщенный, в своих любимых бежевых оттенках. В сториз Эмили показала пару кадров, не став публиковать их в feed.