ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Брюки карго и модный топ: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в пикантном наряде

Новина українською →
США, Среда 14 июля 2021 19:19
Брюки карго и модный топ: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в пикантном наряде Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Эмили Ратаковски продолжает эпатировать публику своими откровенными нарядами.

В этот раз она показала в сториз Instagram, как носить модные в этом сезоне брюки карго. А также - как подчеркнуть достоинства фигуры с помощью простых приемов.

Эмили отправилась на прогулку, создав простой и в то же время дерзкий образ. Его составили брюки карго песочного оттенка, а также черный топ с длинными рукавами на одной пуговице. Он подчеркнул железный пресс модели и бизнесвумен, а также роскошную грудь. Обувь Раратковски предпочла удобную - белые кроссовки. По всей видимости, молодая мама гуляла с мужем и ребенком.

Брюки карго и модный топ: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в пикантном нарядеБрюки карго и модный топ: Эмили Ратаковски показала совершенное тело в пикантном нарядеЭмили Ратаковски в стильном образе (фото: instagram.com/emrata)

Не забыла Эмили про жемчужное колье с ассиметричными бусинами, которое показывала недавно. Волосы она распустила, а макияж выполнила достаточно насыщенный, в своих любимых бежевых оттенках. В сториз Эмили показала пару кадров, не став публиковать их в feed.

Также бизнесвумен недавно демонстрировала свою любовь к мини, выбрав для вечеринки максимально откровенное мини-платье.

Читайте LITE в Google News
Эмили Ратаковски модель мода
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Врач назвал украинцам вакцину, которая защищает от COVID-19 лучше всего
Врач назвал украинцам вакцину, которая защищает от COVID-19 лучше всего