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Штани карго і модний топ: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в пікантному вбранні

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США, Середа 14 липня 2021 19:19
Штани карго і модний топ: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в пікантному вбранні Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: RBC.UA

Емілі Ратаковскі продовжує епатувати публіку своїми відвертими вбраннями.

Цього разу вона показала у сторіз Instagram, як носити модні в цьому сезоні штани карго. А також - як підкреслити достоїнства фігури за допомогою простих прийомів.

Емілі вирушила на прогулянку, створивши простий і в той же час зухвалий образ. Його склали штани карго пісочного відтінку, а також чорний топ з довгими рукавами на одному гудзику. Він підкреслив залізний прес моделі і бізнесвумен, а також розкішні груди. Взуття Раратковскі обрала зручне - білі кросівки. Скорыше за все, молода мама гуляла з чоловіком і дитиною.

Штани карго і модний топ: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в пікантному вбранніШтани карго і модний топ: Емілі Ратаковскі показала досконале тіло в пікантному вбранніЕмілі Ратаковскі в стильному образі (фото: instagram.com/emrata)

Не забула Емілі про перлове кольє з асиметричними намистинами, яке показувала недавно. Волосся вона розпустила, а макіяж виконала досить насичений, в своїх улюблених бежевих відтінках. У сторіз Емілі показала пару кадрів, не ставши публікувати їх в feed.

Також бізнесвумен нещодавно демонструвала свою любов до міні, вибравши для вечірки максимально відверту міні-сукню.

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