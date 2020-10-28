Брюки-оверсайз и кроп-топ: Белла Хадид в стильном наряде похвасталась спортивной фигурой

Модель учит носить спортивные вещи

Белла Хадид показала у себя в блоге овый образ, который стоит взять на вооружение любителям спортивных вещей. 24-летняя модель надела широкие черные брюки с красными полосами, полупрозрачный кроп-топ, а также черный бомбер. Дополнили лук очки в узкой оправе, крупный серебристый браслет, колье, а также красный платок в волосах в тон топу. Не забыла младшая Хадид и самый актуальный аксессуар сезона - защитную маску, которую подобрала под цвет всего наряда.

Белла в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

С голым животом, Белла смотрелась дерзко и соблазнительно. Заодно она продемонстрировала свою спортивную подтянутую фигуру. Как сообщила девушка в подписи, в таком виде она отправилась на обед. Воспользовавшись моментом, знаменитость призвала своих фолловеров к голосованию. Но разумеется, больше внимание фанатов привлек именно ее внешний вид. Они отметили умение Беллы выглядеть стильно в вещах любого фасона и стиля.

Напомним, старшая сестра Беллы - Джиджи - недавно впервые стала мамой. 25-летняя модель практически перестала посещать соцсети, лишь изредка радуя фанатов своими снимками. Но недавно она сделала исключение из правил и показала новые фото. Поскольку сделаны они впервые после родов, то все взгляды устремились на фигуру звезды. Как оказалось, Джиджи уже практически вернулась в привычную форму.