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Штани-оверсайз і кроп-топ: Белла Хадід в стильному вбранні похвалилася спортивною фігурою

Новость на русском → Середа 28 жовтня 2020 19:33
Штани-оверсайз і кроп-топ: Белла Хадід в стильному вбранні похвалилася спортивною фігурою Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Модель вчить носити спортивні речі

Белла Хадід показала у себе в блозі овий образ, який варто взяти на озброєння любителям спортивних речей. 24-річна модель одягла широкі чорні штани з червоними смугами, напівпрозорий кроп-топ, а також чорний бомбер. Доповнили лук окуляри в вузькій оправі, великий срібний браслет, кольє, а також червона хустка у волоссі в тон топу. Не забула молодша Хадід і найактуальніший аксесуар сезону - захисну маску, яку підібрала під колір всього вбрання.

Штани-оверсайз і кроп-топ: Белла Хадід в стильному вбранні похвалилася спортивною фігуроюШтани-оверсайз і кроп-топ: Белла Хадід в стильному вбранні похвалилася спортивною фігуроюШтани-оверсайз і кроп-топ: Белла Хадід в стильному вбранні похвалилася спортивною фігуроюБелла в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

З голим животом, Белла виглядала зухвало і спокусливо. Заодно вона продемонструвала свою спортивну підтягнуту фігуру. Як повідомила дівчина в підписі, в такому вигляді вона вирушила на обід. Скориставшись моментом, знаменитість закликала своїх фоловерів до голосування. Але зрозуміло, більше уваги фанатів привернув саме її зовнішній вигляд. Вони відзначили вміння Белли виглядати стильно в речах будь-якого фасону і стилю.

Нагадаємо, старша сестра Белли - Джіджі - нещодавно вперше стала мамою. 25-річна модель практично перестала відвідувати соцмережі, лише зрідка радуючи фанатів своїми знімками. Але нещодавно вона зробила виняток з правил і показала нові фото. Оскільки зроблені вони вперше після пологів, то всі погляди спрямувалися на фігуру зірки. Як виявилося, Джіджі вже практично повернулася в звичну форму.

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