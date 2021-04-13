Брюки-палаццо и объемный пиджак: Хейли Бибер показала трендовый образ на выход

Хейли Бибер показала новый образ, который стоит взять на вооружение этим летом. Стильный и комфортный, он подойдет как для деловой встречи, так и для прогулки.
Фото нового аутфита популярная в сети жена Джастина Бибера выложила в своих сториз сети Instagram.
Хейли Бибер обожает оверсайз, и этот фасон ей действительно к лицу. Обладательница хрупкой точеной фигуры, она подчеркивает таким образом все ее лучшие стороны. В этот раз 24-летняя модель и бизнесвумен выбрала сразу несколько вещей в таком стиле, и не прогадала.
Новый аутфит составили брюки-палаццо светло-коричневого оттенка, кроп-топ белого цвета и черный пиджак-оверсайз с утрированной линией плеч. А в дополнение к нему Хейли взяла еще одну ультрамодную вещичку - сумку от Bottega Veneta, которой дали негласное название "пельмень" за ее форму. Что ж, такое количество трендовых вещичек в одном луке можно увидеть только у иконы стиля вроде Бибер! Завершили лук кроссовки и аккуратные солнцезащитные очки. Из аксессуаров модель подобрала только утонченное колье. Выглядела она, как всегда, просто безупречно. Вдохновляемся!
Напомним, недавно девушка стала героиней нового номера американского Elle, показав и массу других луков.
Также девушка дала откровенное интервью о личной жизни. По словам любящей жены, она невероятно счастлива со своим избранником Джастином Бибером и надеется вскоре стать мамой.