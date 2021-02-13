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Брюки-палаццо или шелковое платье: Андре Тан посоветовал, во что нарядиться на День святого Валентина

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 11:32
Брюки-палаццо или шелковое платье: Андре Тан посоветовал, во что нарядиться на День святого Валентина Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Lite

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как лучше нарядиться на День святого Валентина, чтобы долго не ломать себе голову с выбором одежды.

Образами и фото примеров стильных нарядов он поделился в своем Instagram.

"Розовые сердечки, валентинки, цветы, и поцелуи после спектакля "Ромео и Джульетта" - все это ждет нас уже в это воскресенье. А что бы вы не ломали голову над тем, что же надеть, я сделал для вас подборку актуальных образов в соответствии с дресс-кодом.

В ресторан

Оверсайз рубашка с асимметричным кроем рукава и малиновым кантиком - я больше не могу скрывать от вас этот образ. С узкими леггинсами или брюками-сигаретками это будет смотреться нереально красиво и оригинально.

Брюки-палаццо или шелковое платье: Андре Тан посоветовал, во что нарядиться на День святого Валентина

В кино

Из-за карантина много премьер перенесли. Но ведь целоваться можно под любой фильм! Как насчет джинсовой юбки-карандаша с бахромой? Это просто хитяра 2021 года. Также добавьте шелковую блузку цвета тоффи. Дополнить образ можно грубыми ботинками на широкой подошве. Ботинки челси также очень хорошо подойдут.

Брюки-палаццо или шелковое платье: Андре Тан посоветовал, во что нарядиться на День святого Валентина

На каток или аттракционы

Даже в такой сложной ситуации я о вас позаботился! Трикотажный комфортный костюм: теплый оверсайз свитер с дизайнерским карманом и брюки-палаццо. Дополнить образ можно кроссовками и теплой панамкой.

Брюки-палаццо или шелковое платье: Андре Тан посоветовал, во что нарядиться на День святого Валентина

В театр

Дресс-код black tie в театре уже не актуален, а вот правило маленькой сумки играет большую роль (согласитесь, огромные офисные сумки будут смотреться странно в зрительном зале). Лучше избегать в образе футуристичных принтов и неоновых оттенков. Поэтому это шелковое платье с интересными вытачками вам просто необходимо! Не забудьте добавить в образ жемчужную нитку.

Брюки-палаццо или шелковое платье: Андре Тан посоветовал, во что нарядиться на День святого Валентина

В домашней обстановке

Это не повод сидеть в бигуди на романтическом ужине! Шелковые брюки-палаццо сделают из вас длинноногую лань, а рубашка скроет все недостатки. Кстати, сбалансировать расслабленность костюма при выходе на улицу помогут ботильоны kitten heels и сумка четкой формы", - поделился Андре.

Брюки-палаццо или шелковое платье: Андре Тан посоветовал, во что нарядиться на День святого Валентина

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Напомним, Андре Тан назвал одну вещь, которая нужна в гардеробе каждому: лучшая инвестиция в свой гардероб.

Также Андре Тан рассказал о главных ошибках в подборе аксессуаров: шапка и перчатки одного цвета - это скучно.

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