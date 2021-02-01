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Шапка и перчатки одного цвета - это скучно: Андре Тан назвал главные ошибки в подборе аксессуаров

Новина українською → Понедельник 01 февраля 2021 09:59
Шапка и перчатки одного цвета - это скучно: Андре Тан назвал главные ошибки в подборе аксессуаров Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Lite

Украинский дизайнер Андре Тан недавно уже озвучил в своем микроблоге, что мех на капюшоне пуховика - это моветон. Также он рассказал, что некоторые модели свитеров, которые все носят еще с прошлого года, пора выбросить, так как они не актуальны в 2021-м.

Потом Тан рассказал, что точно испортит любой образ.

Дело дошло до аксессуаров: оказывается, они ошибок не прощают. Дизайнер рассказал, как не стоит их носить и сочетать, если вам хочется выглядеть стильно зимой 2021.

  • "Все в тон

Наборчик "шарф, перчатки, шапка" одного цвета смотрится очень скучно! Я уже молчу про сочетание туфель и сумки в тон. Поиграйте с цветами и добавьте акцентов!

Шапка и перчатки одного цвета - это скучно: Андре Тан назвал главные ошибки в подборе аксессуаров

  • Черная сумка подходит ко всему

Нет ничего более странного, чем повседневная офисная сумка с вечерним платьем. Главное правило хорошего вкуса - уместность. Для каждой вещи есть свой контекст, и его нужно обязательно учитывать.

Шапка и перчатки одного цвета - это скучно: Андре Тан назвал главные ошибки в подборе аксессуаров

  • Золото и серебро носить по очереди

В моде сочетание несочетаемого: комбинируются даже спортивный и классический стиль. Поэтому попробуйте совместить серебро и золото в одном луке - это больше не под запретом. И не носите украшения из одного комплекта - слишком скучно.

Шапка и перчатки одного цвета - это скучно: Андре Тан назвал главные ошибки в подборе аксессуаров

  • Ремень всегда и везде

Я часто вижу луки, где ремень только мешает, особенно если он с громадной пряжкой. Тренируйте насмотренность. Лишние аксессуары - еще хуже, чем их полное отсутствие.

Шапка и перчатки одного цвета - это скучно: Андре Тан назвал главные ошибки в подборе аксессуаров

  • Детская атрибутика

Ушки, рожки и бантики не выглядят мило! Лишняя инфантильность вам ни к чему. Главное правило: чем проще - тем лучше, - рассказал Андре.

Шапка и перчатки одного цвета - это скучно: Андре Тан назвал главные ошибки в подборе аксессуаровНапомним, даже самый скучный зимний лук можно оживить: дизайнер рассказал, как.

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